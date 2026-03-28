Sakarya'nın Hendek ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı korku sebebiyle aldığı resmi belgeli kurusıkı tabancayı yanında taşıdığı için 2 ayrı iş yerinden çıkarıldı. İlçe belediyesinin yetkililerine birçok kez şikayette bulunan kadın, 'Madem benim ve çocuklarımın canı değersiz, benim içinde belediye başkanının canı değersiz. Bana değer vermeyen belediyeye ben de değer vermem' diyerek sitem etti.

Hendek ilçesi Sarıdere Mahallesi'nde yaşayan Emine Topal isimli kadın iddiaya göre, işe gitmek için kullandığı güzergahta bulunan sokak köpeklerinin saldırısı sebebiyle büyük korku yaşadı. Daha önce köpeklerin saldırısı neticesinde üç kez kuduz aşısı yaptırmak zorunda kalan kadın, yaşadığı korku sebebiyle resmi belgeli kuru sıkı tabanca temin etti. Köpeklerin saldırması korkusuyla tabancayla işe giden kadın, işten çıkartıldı. Benzer durumu çalıştığı son iki fabrikada da yaşadığını öne süren Topal, sokak köpeklerinden duyduğu korku sebebiyle yanında taşıdığı kurusıkı tabanca yüzünden işsiz kaldığını dile getirdi. Hendek Belediyesi yetkililerine ise defaten köpeklerin fazlalığından ve saldırganlığından dolayı şikayetçi olduğunu aktaran Topal, ilçe belediyesinin herhangi bir önlem almadığını söyledi.

'Bana değer vermeyen belediyeye ben de değer vermem'

Köpeklerden korktuğu için resmi belgeli kurusıkı tabanca alan ve bu sebeple bir çok işten çıkarıldığını öne süren Emine Topal, '8 sene önce köpek saldırdı bana ve boynunda yaklaşık 3 metrelik zincir olduğu için kaçmadım ancak zincir kopukmuş ve bacağımdan ısırdı, kuduz aşısı oldum. Mahallemiz kırsal bölgede kalıyor ve geceleri dışarı çıkamıyoruz. Ben de korkutmak gayesiyle jandarmaya başvurdum resmi belgeli kurusıkı tabanca aldım. Bu köpek meselesine kimse bir çözüm bulmuyor. Akşamdan köpekleri almaya geliyorlar ama köpekler bu aracı tanıdıkları için fındıklık bahçesine kaçıyor ve köpekleri almaya gelen kişiler peşlerinden gitmiyor. Bazen de akşamdan topladıkları köpekleri de sabah saatlerinde bölgede bulunan inşaat sahasında görüyorum. Ben iş yerine kurusıkı tabancayla gidiyordum sabah saatlerinde gittiğim işe gittiğim için 12-18 sokak köpeğiyle karşılaşıyordum. Ben silahla gittiğim için işten çıkartıldım. Silah taşımam sorun olduğu için ben de son çare olarak köpek kovduğu söylenen ses dalgası yayan bir cihaz aldım ama bir işe yaramadı. Silah taşımaya devam ettim ve ikinci çalıştığım yerden de bu sebeple çıkartıldım. Bu durumdan rahatsız olduğum için Hendek Belediyesi'nde beyaz masaya defaten gittim ve beni onaylayarak geçiştirdiler. Madem benim ve çocuklarımın canı değersiz, benim içinde belediye başkanının canı değersiz. Bana değer vermeyen belediyeye ben de değer vermem. En son çalıştığım iş yerinde de aynı durumla karşılaştım. Ben durumumu anlattıktan sonra bana silahı getiremeyeceğimi ve eve bırakıp geri gelmemi söylediler. Bu durum sonrasında yaklaşık iki hafta sonra son çalıştığım yerden de çıkartıldım. Sebebi ise kurusıkı tabancayı iş yerine getirmemdi' dedi.