Çıkan arbede kameralara yansıdı.

Protestoların adresi Kent Meydanı olurken, kalabalığı sakinleştirmek için CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal devreye girdi. Ancak gruplar arasında tansiyon yükseldi.

Polisin uyarılarına rağmen yürüyüşüne devam etmek isteyen bir grup, Osmangazi Çarşamba Mahallesi yönüne ilerlemek istedi. Güvenlik güçleri, bu güzergâhtan geçişe izin vermedi. Vatandaşlar, Altıparmak Millet Bahçesi'ne kadar yürüyebildi ancak polis burada yeniden barikat kurarak mahallelere geçişleri durdurdu.

Yaşanan arbede sırasında bazı göstericiler ve polis memurları arasında kısa süreli itişmeler yaşandı. Bölgedeki güvenlik önlemleri artırılırken, yetkililer provokasyona karşı herkesin dikkatli olmasını istedi.