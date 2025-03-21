TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, yolsuzluk soruşturmasında 8 açık 4 gizli tanık bulunduğunu ve bu isimlerin hepsinin CHP'li olduğunu söyledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinin hemen ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında gözaltına alınması gündeme bomba gibi düştü.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için CHP'nin tek adayı olan İmamoğlu'nun gözaltına alınması muhalefet tarafından sert bir şekilde eleştirilirken, soruşturmaya dair dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. İmamoğlu'nun yakalatan soruşturmada 8 açık 4 gizli tanığın olduğu ve bunların hepsinin de CHP'li olduğu öğrenildi.

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması dosyasına dair detayları TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik paylaştı.

Medya Kritik programında konuşan Atik, soruşturmada 8 açık 4 gizli tanığın olduğunu söyledi. Fatih Atik şu ifadeleri kullandı:

"Yolsuzluk soruşturması 18 Ekim 2024'te başlatılmış bundan önce de 2021'de İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı bir soruşturma daha var. İlk ifadeler İstanbul CHP İl binasının satışı sırasında Uğur Güngör ve Hasan Hüseyin Şenyurt'un beyanlarından çıkıyor.

Asıl detay şu: Soruşturma 8 açık ve 4 gizli tanığın üzerinden yürümüş. Bu 8 açık tanık kim? Biri Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Zeki Çanakçı, iki tanesi avukat kardeş Asım ve Serdar İplikçioğlu. Bir diğeri, AVM sahibi iş adamı Selahattin Özgül. Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Orhan Alkanlar.

İş adamı Selahattin Özgül hariç bu isimlerin hepsi CHP'li."