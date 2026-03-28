Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "resmi belgede sahtecilik" suçu kapsamında yürüttükleri çalışmalar doğrultusunda, suç failleri ve organizatörlerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Osmangazi ilçesinde düzenlenen operasyonda, şüpheli şahsın sosyal medya platformları üzerinden kendisini avukat olarak tanıttığı belirlendi.

Şahsın, yabancı uyruklu kişilere ikamet izni çıkarılması, kimlik belgesi temini, pasaport işlemleri ve sınır dışı işlemlerinin durdurulması gibi konularda hukuki destek sağlayabileceğini beyan ettiği tespit edildi. Bu kapsamda 1.000 ile 3.000 ABD doları arasında değişen ücretler talep ederek dolandırıcılık girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.

Düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin, hakkında sınır dışı kararı bulunan yabancı uyruklu bir kişi olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

