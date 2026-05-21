Nilüfer Belediyesi, 2026 Yılın Yazarı etkinlikleri kapsamında edebiyat dünyasının önemli isimlerini toplumun farklı kesimleriyle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda hayata geçirilen 'Sanatçılar Sennur Sezer Okuyor' etkinliğinde, tiyatro ve sinema oyuncusu Arif Pişkin HasTavuk çalışanları ve öğrencilerle buluştu.

Günün ilk etkinliği Koza Kütüphane'de gerçekleştirildi. Feriha Uyar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Barış Anadolu Lisesi öğrencilerinin katıldığı buluşmada Arif Pişkin, Sennur Sezer'in hafızalarda yer eden 'Zeytinin Türküsü', 'Nasıl Mıyım?' ve 'Yankı' gibi şiirlerini okudu. Şiirleri içinden geldiği gibi ve hissederek seslendirmeyi sevdiğini belirten Pişkin, gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Gençlere oyunculuk tavsiyeleri

Şiir ziyafetinin ardından öğrencilerle sohbet eden Arif Pişkin, oyunculuk hayatına dair deneyimlerini de paylaştı. Mesleğe lise yıllarında amatör tiyatro ile başladığını anlatan deneyimli oyuncu, bu süreçte en büyük şansının ailesi olduğunu belirtti. Pişkin, sanat yolculuğunda ailesinden gördüğü büyük desteğin kariyerini şekillendirmede önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Sennur Sezer'in edebiyat dünyasındaki yerini bir okur gözüyle değerlendiren Arif Pişkin, şairin ilk dönem eserleri ile sonraki şiirlerini kıyaslayarak şu ifadeleri kullandı:

'Bir edebiyat tarihçisi ya da yazar değilim; konuya bir okur olarak yaklaşıyorum. Sezer'in yazdıklarında entelektüel olarak net bir farklılık ve gelişim görülüyor. Hayatı mücadelelerle geçmiş bir şair olan Sennur Sezer'in şiirleri, düz yazılarına göre çok daha duygusal ve insani bir ton taşıyor.'

İkinci durak HasTavuk, öğle arası çalışanlara şiir ziyafeti

Arif Pişkin, günün ikinci etkinliğinde ise iş dünyasıyla buluştu. HasTavuk fabrikasını ziyaret eden oyuncu, burada çalışanlar için öğle arası yapılan etkinlikte Sennur Sezer şiirlerini seslendirdi. Fabrika'daki etkinliğe HasTavuk Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Sezer, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin ve Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Gülver Deniz ile fabrika yöneticileri ve çalışanları katıldı. Şahin, programın sonunda Arif Pişkin'e günün anısına hediye verdi.