Selim Aydın yaptığı açıklamada, “İnegöl Kafkasspor olarak son yıllarda çok önemli bir başarı hikâyesine imza attık. Büyük fedakârlıklar ve birlik beraberlik içerisinde, 3. Lig’den 2. Lig’e yükselerek kulübümüz adına tarihi bir başarı elde ettik. Bugün geldiğimiz noktada Kafkasspor artık yalnızca bir futbol kulübü değil, İnegöl’ün ortak değeri ve gururudur. Bu anlayışla, 22 Mayıs 2026 Cuma günü saat 20.30’da Sani Konukoğlu Konferans Merkezi’nde gerçekleştireceğimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantımızı da çok önemsiyoruz. Kulübümüz tarihinde bir ilke imza atarak genel kurulumuzu ilk kez Sani Konukoğlu Konferans Merkezi’nde gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Kafkasspor’a gönül veren, kulübümüzü yakından takip eden ve yanında olmak isteyen tüm İnegöl halkını ve futbolseverleri aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız.” ifadelerini kullandı.

