Gece boyunca büyük heyecana sahne olan organizasyonda, 6’sı Türk sporcu olmak üzere toplam 16 sporcu mücadele etti. Farklı ülkelerden gelen sporcuların yer aldığı gecede toplam 12 karşılaşma yapıldı. Sert mücadelelere sahne olan müsabakalarda sporcular performanslarıyla izleyenlerden alkış aldı.

Yoğun katılımın olduğu organizasyon, sadece salondaki izleyicilerle sınırlı kalmadı. Khan Fight gecesi birçok ülkede canlı yayınlanarak uluslararası arenada da takip edildi. MMA severlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte organizasyon yetkilileri, Bursa’da dövüş sporlarına olan ilginin her geçen gün arttığını belirterek benzer organizasyonların devam edeceğini ifade etti.

