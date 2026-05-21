Açıklamada, Çınarcık, Doğancı, Nilüfer, Gölbaşı, Boğazköy, Büyükorhan, Gökçe ve Yuvacık Barajları'nda işletme emniyetinin sağlanması ve olması ihtimal pik debilere karşı rezerv hacminin korunması amacıyla önümüzdeki günlerde ihtiyaç halinde su bırakılacağı belirtildi.

Yetkililer, barajların mansabında bulunan dere yatakları ve güzergâhlarda yaşayan vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca, can ve mal kaybı riskinin önlenmesi, kamu düzeni ve çevresel emniyetin korunması için gerekli bilgilendirmelerin yapılacağı ifade edildi.

DSİ, kritik altyapı unsurlarının gözden geçirilmesi ve gerektiğinde ilave güvenlik önlemlerinin uygulanması için ilgili kurumlara da bilgilendirmede bulundu.

Kaynak: İHA