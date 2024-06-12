Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Nilüfer Belediyesi’nin yöneticileri kentin geleceğini ortak akılla şekillendirmek hedefiyle Stratejik Plan Koordinasyon Toplantısı’nda bir araya geldi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in katıldığı toplantıda, yeni dönemde ihtiyaçların karşılanması ve planlanan projelerin hayata geçirilmesi amacıyla iş birliği içinde çalışılacağı vurgulandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Nilüfer Belediyesi, 2024 - 2029 dönemine ait stratejik planlarını birlikte ele aldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, ilçelerin talep ve ihtiyaçlarını tespit edip, buna göre yol haritasını belirlemek yaptığı ilçe ziyaretleri Nilüfer Belediyesi ile devam etti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in katılımıyla Nilüfer Belediyesi Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde düzenlenen Stratejik Plan Koordinasyon Toplantısı'nda, her iki belediyenin yöneticileri de hazır bulundu.



Nilüfer Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Gülşah Ayzit'in sunumunda, Nilüfer Belediyesi'nin dijitalleşmeden tarıma, spordan deprem hazırlıklarına, dezavantajlı gruplardan kültüre kadar hayata geçirmeyi planladığı projeler masaya yatırıldı. Toplantıda, belediye başkanları ve yöneticileri iş birliği gerektiren projeler hakkında fikir alışverişinde bulunurken, koordinasyon gerektiren diğer konular da en ince ayrıntısına kadar ele alındı. Ayrıca, Nilüfer Belediyesi'nin 2024-2029 Stratejik Planı'nı belirlemek amacıyla gerçekleştirdiği Mahalle Buluşmaları'nda öne çıkan hususlar da paylaşıldı.



Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa ve Nilüfer'in gelecekteki yol haritasını belirlemek için yapılan bu toplantının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Dijitalleşme, afet ve deprem hazırlıkları, dezavantajlı gruplara yönelik projeler, tarım, kırsal turizm, kültür, spor ve gençlere yönelik projelerimizi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey ve ekibiyle paylaştık. Kadın sığınmaevi, deprem lojistik merkezi, engellilere özel spor merkezi, ekolojik köy, modern sanat müzesi, kreşler, öğrenci yurtları ve sürdürülebilir kırsal planlama gibi alanlarda yapılabilecek iş birliklerini değerlendirdik. Bundan sonra daha mutlu bir Bursa ve daha mutlu bir Nilüfer için güçlerimizi birleştirerek, vatandaşlarımızın yüzlerindeki gülümsemeyi daha da artıracağız" şeklinde konuştu.