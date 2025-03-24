Sabah saat 08.00’de başlayan oy verme işlemleri, akşam saat 19.00’da sona erdi. CHP üyeleri ve dayanışma üyeleri sandıklara yoğun ilgi gösterirken, Bursa genelinde ilçelere göre oy kullanma oranları belli oldu.

İşte Bursa ilçelerinde kullanılan oy sayıları:

• Harmancık: Üye sandık sonucu 162, dayanışma sandık sonucu 536

• Büyükorhan: Üye sandık sonucu 186, dayanışma sandık sonucu 335

• Keles: Üye sandık sonucu 224, dayanışma sandık sonucu 494

• Gemlik: Üye sandık sonucu 2.555, dayanışma sandık sonucu 23.516

• Gürsu: Üye sandık sonucu 483, dayanışma sandık sonucu 3.448

• İnegöl: Üye sandık sonucu 1.581, dayanışma sandık sonucu 8.906

• İznik: Üye sandık sonucu 829, dayanışma sandık sonucu 3.841

• Karacabey: Üye sandık sonucu 1.520, dayanışma sandık sonucu 7.936

• Kestel: Üye sandık sonucu 1.044, dayanışma sandık sonucu 4.999

• Mudanya: Üye sandık sonucu 4.248, dayanışma sandık sonucu 20.509

• Mustafakemalpaşa: Üye sandık sonucu 2.295, dayanışma sandık sonucu 9.473

• Nilüfer: Üye sandık sonucu 9.099, dayanışma sandık sonucu 90.257

• Orhaneli: Üye sandık sonucu 372, dayanışma sandık sonucu 2.753

• Orhangazi: Üye sandık sonucu 1.619, dayanışma sandık sonucu 17.966

• Osmangazi: Üye sandık sonucu 9.318, dayanışma sandık sonucu 126.782

• Yenişehir: Üye sandık sonucu 754, dayanışma sandık sonucu 3.105

• Yıldırım: Üye sandık sonucu 4.216, dayanışma sandık sonucu 26.589

Toplamda 40.506 üye sandığında, 351.445 dayanışma sandığında oy kullanıldı.