Bursalılar, demokratik haklarını kullanarak protestolar düzenliyor. Bu gelişmelere ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, sağduyu çağrısında bulundu.

Bozbey, paylaşımında şunları söyledi: "Günlerdir, demokrasiye sahip çıkıyoruz. Sokaklarda yaşlılar, çocuklar, gençler, kadınlar, yediden yetmişe Bursalılar var. Hepimizin derdi ortak: Hakkımıza sahip çıkmak, Ekrem Başkanımıza sahip çıkmak, Cumhuriyete sahip çıkmak."

Bursalıların, barışçıl ve yasal protesto hakkını en güzel şekilde kullandığını belirten Bozbey, buna karşın haklı tepkisini gösterenlere yönelik sert müdahalelerin doğru olmadığını vurguladı. Bozbey ayrıca, polis memurlarına yönelik şiddet eylemlerine de karşı olduklarını belirterek, şiddetin hiçbir şekilde tasvip edilmemesi gerektiğini söyledi.

Bozbey, açıklamasında, "Bursa’nın bütün evlatları bizim evladımızdır. Tüm vatandaşlarımızı ve güvenlik güçlerimizi, serinkanlı davranmaya, Bursa’mızı istenmeyen görüntülerden korumak için sağduyulu olmaya davet ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Bugün gerçekleşen gösterilerde orantısız müdahale sonucu yaralanan CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş’ı ziyaret ettiklerini belirten Bozbey, "Güvenlik güçlerimizin, vatandaşımızın anayasal demokratik haklarını kullanmasını teminat altına almakla mükellef olduğunu hatırlatıyorum." dedi.