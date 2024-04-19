Bursa'da haftanın son iş gününde en düşük sıcaklık sabah saatlerinde 10 derece olarak ölçülüyor. Gün içerisinde gökgürültülü sağanak yağış ile birlikte termometreler en yüksek 22 derece seviyelerinde ölçülecek.

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL'DE HAVA NASIL OLACAK?

İnegöl'de ise bugün en düşük sıcaklık sabah saatlerinde 8 derece seviyelerinde ölçülüyor. Gün içerisinde gökgürültülü sağanak yağış geçişleriyle birlikte sıcaklık 23 derece seviyelerinde seyrediyor.

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ