



Edinilen bilgiye göre, şenlik alanında taşıdığı meşaleden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çocukların üzerlerinde küçük çaplı yanıklar oluştu. Olay sonrası çocuklar aileleri tarafından sağlık kuruluşlarına götürülürken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Çocuklardan birinin babası Önder Çavdar, "Olayın yaşandığı anda ailem hıdrellez şenliğindeydi. 25 tane kadın ellerinde meşaleler ile savurarak dans ettiği esnada aileme akrabalarıma ve çocuklarımın üstüne kıvılcım geldi. Meşaleyi tutan tüm herkesten şikayetçiyim ve gerekenin yapılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili olarak bazı ailelerin, meşale taşıyan kişilerden şikayetçi olduğu ve jandarma ekiplerinin konuyla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.