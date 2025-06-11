Başvuruda, bu personelin mesai saatleri içerisinde sık sık sigara molası vererek iş düzenini aksattığı belirtiliyor. Bu nedenle, oluşan zaman kaybının telafi edilmesi amacıyla, sigara içen çalışanların mesai bitiminde ek süreyle görev yapmaları gerektiği talep ediliyor.

Vatandaşlar tarafından TBMM Dilekçe Komisyonu'na yapılan başvuruda "Sigara içen kamu personeli, mesai saatleri içinde sık sık sigara molası vererek iş akışını aksatıyor. Bu kayıp zamanın telafi edilmesi için, sigara içenlerin mesai sonunda ek süreyle çalışması sağlanmalı." ifadeleri yer aldı.

İstenilen talepler

Sigara molaları nedeniyle kaybedilen sürenin telafi edilmesi

Sigara içen kamu çalışanlarının mesai sonunda ek süreyle çalışması

İş akışının aksamaması için yeni düzenlemeler yapılması

Bu dilekçeyle birlikte, çalışma saatlerinde kaybedilen sürenin telafi edilmesi gerektiği görüşü TBMM gündemine taşındı. Konuyla ilgili değerlendirmelerin ve olası düzenlemelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.