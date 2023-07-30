Olay Bursa'nın Nilüfer İlçesi'nde bulunan İhsaniye mahallesinde meydana geldi. İnşaat halindeki bir sitenin yazıhanesine giren bir şahsı farkeden çevredikler duruma anından müdahale etti. Cebinden uyuştucu çıkan ve kullandığı maddenin etkisiyle kafası yerinde olmayan şahsı etkisiz hale getiren vatandaşlar durumu polise ihbar etti. Bu sırada yerde yatarken kendisini yakalayanları tehdit eden şahıs, ''Sizi bulacağım'' dedi. İhbar üzerine olay yerine polis ekiplerine de direnen şahıs kendisine iftira atıldığını söyledi. Şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.