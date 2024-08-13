Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 2 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.



Kaza saat 10.30 sıralarında Arapzade Mahallesi Santralyolu Caddesi 4 Nolu Sokak üzerinde meydana geldi. Ara yoldan caddeye çıkış yapmak isteyen Dilek T. (30) idaresindeki 16 ANU 675 plakalı otomobille, cadde üzerinde seyir halinde olan Nurhan G. (20) idaresindeki Hyundai marka 16 ABN 375 plakalı otomobil çarpıştı.

Nurhan G. idaresindeki otomobil savrularak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada Nurhan G. yaralanırken, iki araç da hurdaya döndü. Yaralı genç ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.