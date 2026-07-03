Trafik denetimlerinde ise kurallara uymayan sürücülere toplam 724 bin 952 lira idari para cezası uygulandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Trafik Denetleme ekiplerinin katılımıyla geniş çaplı 'Huzur' denetimi gerçekleştirildi. Kestel ilçesinde yapılan sabit yol uygulamasında bin 166 kişinin UYAP sorgusu yapılırken, 2'si bilişim yoluyla hırsızlık ve bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık suçlarından ifadeye yönelik aranan, 11'i yoklama kaçağı olmak üzere toplam 13 aranan şahıs yakalandı. Denetimlerde bir kişide 6,40 gram Metamfetamin ile 3,34 gram esrar ele geçirildi.



İlçede 376 araç kontrol edilirken, 20 araç sürücüsüne toplam 556 bin 717 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca promil sınırının üzerinde alkollü araç kullandığı belirlenen bir sürücü hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı. Park ve bahçelerde yapılan uygulamada 87 kişinin sorgusu gerçekleştirilirken aranan şahsa rastlanmadı. Umuma açık 12 iş yerinin denetlendiği uygulamada ise 152 kişinin sorgusu yapıldı, yoklama kaçağı olarak aranan 1 kişi yakalandı. Denetimlerde bir iş yerinde çalışan bir kişinin SGK kaydının bulunmadığı tespit edildi.

Gürsu ilçesinde gerçekleştirilen sabit ve hareketli yol uygulamalarında 345 kişinin UYAP sorgusu yapılırken aranan şahsa rastlanmadı. Denetlenen 199 araçtan 16'sının sürücüsüne toplam 168 bin 235 lira idari para cezası kesildi. Park ve bahçe uygulamalarında 81 kişinin sorgusu yapılırken herhangi bir aranan şahıs tespit edilmedi. Umuma açık 12 iş yerinin denetlendiği uygulamalarda ise bir iş yerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği, 2 iş yerinde 4207 Sayılı Kanun çerçevesinde ihlal bulunduğu belirlendi. Ayrıca 116 kişinin UYAP sorgusunda aranan şahsa rastlanmadı.



İki ilçede gerçekleştirilen uygulamalar çerçevesinde toplam bin 947 kişinin UYAP sorgusu yapılırken 14 aranan şahıs yakalandı, 575 araç denetlendi. Trafik kurallarını ihlal eden 36 araç sürücüsüne toplam 724 bin 952 lira idari para cezası uygulanırken, bir sürücü hakkında alkollü araç kullanmaktan adli işlem yapıldı.

Ayrıca, emniyet yetkililerinden alınan bilgilere göre 'Huzur' uygulamalarının devam edeceği öğrenildi.