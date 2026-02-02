Olay, saat 20.00 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde üzerinde bulunan tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrikada akşam yemeğinde pilav tüketen işçiler, yaklaşık iki saat sonra mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri yaşamaya başladı.

Rahatsızlanan işçiler, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar ve ticari taksilerle İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlatılırken, İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri yemeklerden numune alarak analiz yapmak üzere laboratuvara gönderdiler.