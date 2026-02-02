Merkür’ün yüzeyinde tespit edilen gizemli parlak çizgiler, bu küçük gezegenin sanıldığı gibi "ölü" olmadığını, aksine jeolojik olarak hala aktif olduğunu gösteriyor. Bilim insanları, 100 bin yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsünü yapay zeka ile analiz ederek gezegen genelinde 402 adet parlak çizgi yapısı saptadı.

Araştırmaya göre bu çizgiler, yer altındaki kükürt gibi uçucu maddelerin yüzeye sızmasıyla oluşuyor ve hızla aşınmalarına rağmen hala parlak görünmeleri, oluşum sürecinin günümüzde de devam ettiğini kanıtlıyor.

Uzmanlar, derinlerdeki ısının ve gazların eski çarpma kraterlerindeki çatlaklar aracılığıyla dışarı sızdığını, bu durumun 4,5 milyar yıl önce soğumuş olması beklenen bir gezegen için şaşırtıcı bir canlılık işareti olduğunu belirtiyor. Önümüzdeki dönemde BepiColombo uzay aracından gelecek yeni verilerle Merkür’ün bu "yaşayan" yapısının daha net detaylandırılması bekleniyor.