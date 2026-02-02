Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Kocaelispor'u 2-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Ligde geride kalan haftalarda 13 galibiyet ve 7 beraberlik alarak namağlup ünvanını koruyan sarı lacivertliler, lider Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmadı ve sarı kırmızılı ekibin 3 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Sarı lacivertliler, 20 yıl sonra ilk kez ilk 20 haftayı namağlup geçmeyi başardı.

Ligin 20. haftasında Selçuk İnan’ın çalıştırdığı Kocaelispor, Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe’yi Kocaeli Stadyumu’nda ağırladı. Hakem Alper Akarsu’nun düdüğüyle başlayan mücadelede Fenerbahçe, konuk olduğu Kocaelispor’u 2-0 mağlup etmeyi başardı.