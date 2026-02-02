Olay, dün merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, T.D. (36), 7 yıl evli kaldığı kocası Y.E.D. (36) ile boşandı. Mahkeme çiftin 9 ve 14 yaşındaki çocuklarının velayetini ise baba Y.E.D.’ye verdi. Okul tatilinde anne T.D., baba Y.E.D. çocuklarını aldı. Tatilin son bulmasıyla baba Y.E.D., annenin yaşadığı eve gelip çocuklarını almak istedi. Bu sırada T.D. ve Y.E.D. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sırasında Y.E.D., eski karısı T.D.’yi darp etti. Bu anlar ise bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şikayet üzerine Y.E.D.’yi yakaladı. Gözaltına alından şüpheli eski eş emniyete götürüldü.