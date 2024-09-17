Olay, Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde, Ankara Yolu Caddesi üzerindeki bir inşaatta gerçekleşti. 30 yaşındaki işçi Aziz Çapkın, henüz belirlenemeyen bir nedenle 8 katlı binanın en üst katından 1. kata düştü. İş arkadaşlarının haber vermesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Çapkın'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ancak Aziz Çapkın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları hastane çevresinde sinir krizi geçirdi.

Kaynak: İHA