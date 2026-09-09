İstanbul Şişli’de 2000 yılında evinde öldürülen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay dosyasında yeni bir gelişme kaydedildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında Çağla Tuğaltay’ın olay günü üzerinde yer alan kıyafetleri ve cinayetin ardından elde edilen bulgular yeni teknolojiyle Adli Tıp Kurumu’nda tekrar incelemeye alındı. Adli Tıp Kurumu’nda gerçekleştirilen analizler sonrasında, Çağla’nın şortunun iki ayrı bölgesinde yabancı bir erkeğe ait DNA örnekleri tespit edildi. DNA örneklerinden birinin şortun lastik bölümünde, diğerinin ise paça kısmında yer aldığı saptandı.

Öte yandan 2013 yılında Tuğaltay’ın tırnaklarında yapılan incelemede yabancı bir erkeğe ait DNA profili tespit edilirken, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan yeni incelemede, şortun lastik ve paça bölümünden elde edilen erkek DNA profilinin 15 yaşındaki kızın tırnaklarında bulunan DNA örnekleriyle birebir uyumlu olduğu anlaşıldı.

Polis ekipleri ise elde edilen yeni DNA bulgusu üzerine soruşturmayı genişletti. Ekiplerin detaylandırılan soruşturma kapsamında DNA’nın sahibini aradığı kaydedildi.