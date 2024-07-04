Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bir iştiraki olan BURULAŞ, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, olumsuz hava koşulları sebebiyle Acemler ve Ataevler metro istasyonlarının geçici olarak yolcu girişine kapatıldığını bildirdi.

BURULAŞ’tan yapılan açıklama şöyle:

“Acemler ve Ataevler metro istasyonlarımızın yolcu girişleri geçici süreliğine kapatılmıştır. Üniversite yönüne gidecek yolcularımız için metro hattımıza paralel otobüs seferleri başlamıştır. Yolcularımızın Acemler metro istasyonu çıkışı otobüs aktarması yapması gerekmektedir.”