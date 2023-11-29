Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, akşam saatlerinden itibaren şiddetli lodosun yol açtığı olumsuz hava koşullarına müdahale etti. Lodosun etkisiyle birçok bölgede meydana gelen ağaç devrilmesi, çatıların uçması ve konteyner devrilmesi gibi olaylarda, Bursa İl Jandarma Komutanlığı asayiş ve trafik birimleri, gece boyunca belediye ve AFAD ekipleriyle koordineli bir şekilde çalıştı.

Ekipler, trafiği etkileyen devrilen ağaçları hızla kaldırarak yolların açılmasını sağladı. Çatısı uçan vatandaşlara yardım eli uzatan jandarma ekipleri, aynı zamanda konteyner devrilmesi sonucu mahsur kalan bir kişiyi de bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olaylara anında müdahale eden jandarma, etkili koordinasyon sayesinde olumsuz hava koşullarının yarattığı riskleri en aza indirmeye çalıştı.