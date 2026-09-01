Bursa Emniyet Müdürlüğü Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilen kişilere yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında S.Ö. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda 3 parça halinde toplam 1 kilo 210 gram metamfetamin, 2 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 55 bin TL nakit para ele geçirildi.
Yapılan sorgulamada S.Ö.’nün ayrıca hırsızlık suçundan 11 yıl 8 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Kaynak: BÜLTEN