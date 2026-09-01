Kaza, saat 15.10 sularında Gemlik-Orhangazi yolu Orhangazi girişinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Bursa'dan Yalova istikametine seyreden Neslihan G. (42) yönetimindeki 16 BMG 067 plakalı otomobil, Orhangazi girişinde kontrolden çıkarak orta refüje girdi. Refüje çarpan otomobil hurdaya dönerken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay mahalline itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Otomobilde sıkışan sürücü zorlukla çıkarıldı

Olay mahalline ulaşan itfaiye ekipleri sürücü Neslihan G. ile yanındaki 11 yaşındaki N.G. ve Nuran C.'yi (30) araçta sıkıştıkları yerden çıkardı. Yaralılar ambulanslarla Orhangazi ve Gemlik Devlet Hastanelerine götürülerek burada tedavi altına alındı. Yaralılardan Gemlik Devlet Hastanesi'ne nakledilen Nuran C.'nin durumunun kritik olduğu tespit edildi.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kaza ile alakalı inceleme başlatıldı.