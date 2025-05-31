Operasyonlarda büyük miktarda kaçak sigara üretim malzemeleri ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nın kaçakçılıkla mücadelesi aralıksız devam ediyor. Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak sigara üretimi yapıldığı tespit edilen üç ayrı üretim tesisine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda 80 bin adet tütün basılı sigara, 301 bin 400 adet makaron, 173 kilogram kıyılmış tütün, 47 bin 400 adet boş sigara kutusu, 4 bin 800 adet sigara filtresi, 10 adet elektronik sigara basma makinesi, 4 adet kompresör ve 2 adet hava makinesi ele geçirildi.

Yapılan operasyon sonucunda üretim yerlerinin V.A. (43), A.A. (43), E.O. (54) ve M.T. (52) isimli şahıslara ait olduğu tespit edildi. Şüpheli 4 kişi gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.