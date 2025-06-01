Olay, 30 Mayıs Cuma günü Beşiktaş Abbasağa Mahallesi Ihlamur Yıldız Caddesi üzerindeki Özbek Apartmanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, barmaidlik yapan Zilif Öztürk, (39) mühendis arkadaşı Demet Çabuk’un (34) evine gitti. Uyuşturucu madde kullandıkları ileri sürülen ikiliden Demet Çabuk, mutfağa giderek ekmek bıçağını aldı ve Öztürk’ü karın bölgesinden 10’dan fazla kez bıçakladı. Çabuk, olayın ardından cinayet silahı olan bıçakla birlikte evden çıkarak ailesinin yanına Kocaeli’ne gitti.

Beşiktaş’taki cinayeti Kocaeli’nde itiraf etti

Şüpheli Çabuk, olaydan bir gün sonra, 31 Mayıs Cumartesi günü Kocaeli Çayırbaşı’nda bulunan bir karakola cinayet silahı olan bıçakla birlikte giderek teslim oldu. Ev arkadaşını öldürdüğünü itiraf eden Çabuk’un ifadesi üzerine harekete geçen ekipler, Beşiktaş’taki adrese kapıyı kırarak girdi. Adrese intikal eden polisler, Zilif Öztürk’ün cansız bedeniyle karşılaştı.

"Neden yaptığımı hatırlamıyorum, pişmanım"

Şüpheli Demet Çabuk, ifadesinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından ‘kasten öldürme’ suçundan adliyeye sevk edildi. Çabuk’un ifadesinde, "Olayı gerçekleştirdiğim anı hatırlıyorum, ancak neden yaptığımı hatırlamıyorum. Pişmanım" dediği öğrenildi. Öte yandan, şüpheli Demet Çabuk’un İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) matematik mühendisliği okuduğu ve aynı zamanda çift anadal yaptığı, hayatını kaybeden Zilif Öztürk’ün ise barmaid olarak çalıştığı öğrenildi.