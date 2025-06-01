Birçok kişi zamanla kalp çarpıntısı yaşasa da, gece uykudan uyandıran çarpıntıların dikkatle değerlendirilmesi gereken bir durum olduğunun altını çizen Medical Park Ordu Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Adnan Köşüş, özellikle istirahat halindeyken ve uykuda ortaya çıkan kalp çarpıntılarının masum olmayabileceğine dikkat çekti. Uzm. Dr. Köşüş, bu tür çarpıntıların ciddi kalp ritim bozukluklarının habercisi olabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

"Gizli kalp ritim bozukluklarına dikkat"

Kalp çarpıntısının kalbin normalden daha hızlı, düzensiz ya da güçlü atması olarak tanımlandığını dile getiren Uzm. Dr. Köşüş, gece görülen çarpıntıların en önemli nedenlerinden birinin ‘paroksismal supraventriküler taşikardi’ (PSVT) ve ‘atriyal fibrilasyon’ gibi ritim bozuklukları olduğunu ifade ederek, "Özellikle atriyal fibrilasyon gibi düzensiz ritim bozuklukları başlangıçta sessiz seyredebilir ancak ilerleyen dönemde felç ve kalp yetersizliği gibi ciddi sonuçlara yol açabilir. Uykudan çarpıntıyla uyanmak, bu bozuklukların ilk sinyali olabilir. Bu yüzden erken tanı hayat kurtarıcıdır" ifadelerine yer verdi.

"Tansiyon, tiroit ve stres faktörü de göz ardı edilmemeli"

Çarpıntının her zaman kalp kaynaklı olmayabileceğini de vurgulayan Uzm. Dr. Köşüş, "Hipertiroidi (tiroit bezinin fazla çalışması), anksiyete bozuklukları, kansızlık (anemi) ve aşırı kafein tüketimi gibi nedenler de gece çarpıntısına yol açabilir. Özellikle genç bireylerde panik atak veya stres kaynaklı uykudan uyanmalar çarpıntıyla karışabilir. Ancak burada önemli olan, kalp kaynaklı ciddi bir sorunun gözden kaçırılmamasıdır" diye konuştu.

"Tanı konma süreci"

Gece çarpıntılarının tanısı için 24 saatlik ritim kaydı (Holter monitörü), EKG ve kan tetkiklerinin temel araçlar olduğunu belirten Uzm. Dr. Köşüş, "Hastanın şikâyetlerini ayrıntılı dinledikten sonra ritim bozukluğu ihtimalini netleştirmek için EKG ve gerekirse holter cihazı ile takip yapılır. Eşlik eden tiroit hastalıkları, kansızlık ya da vitamin eksiklikleri de araştırılır. Tüm bu veriler bir araya getirilerek tedavi planı oluşturulur" ifadelerini kullandı.

"Tedavi kişiye özel planlanmalı"

Ritim bozukluklarının tedavisinde ilaç tedavileri, ablasyon işlemleri ve yaşam tarzı değişikliklerinin yer aldığını belirten Uzm. Dr. Köşüş, "Gece çarpıntısı yaşayan bireylerin mutlaka kardiyoloji uzmanına başvurması, altta yatan nedenin tespit edilmesi açısından hayati önem taşır. Özellikle ailesinde ani kalp ölümü öyküsü olan bireylerde bu durum göz ardı edilmemelidir. Eğer siz de gece çarpıntısıyla uyanıyorsanız, bu durumu basit bir stres tepkisi olarak görmeyin. Zamanında yapılacak bir kardiyolojik değerlendirme, olması muhtemel risklerin önüne geçebilir" dedi.