İnegöl’de 2 mahalle muhtarlığı ve 1 mahallede ihtiyar heyeti için sandığa gitti.

2 MAHALLEDE MUHTARLAR SEÇİLDİ

Geçtiğimiz yıl Tokuş Mahallesi Muhtarı İsmail Yavuz ile Hamidiye Mahallesi Muhtarı Cemalettin İlgezdi’nin hayatını kaybetmesi sonucu 2 mahallede muhtar seçimi yapıldı.

Tokuş mahallesinde 1 adayla seçim yapıldı. Aday Fahrettin Eren, kendiyle yarışıyor. 60 oy alan Eren, Tokuş'un yeni muhtarı oldu.

Hamidiye Mahallesinde 6 Muhtar adayı yarıştı. 14 bin seçmenin bulunduğu Hamidiye Mahallesinde Vehbi Koç ve Nuh Mehmet Küçükçalık lisesinde kurulan 38 sandıkta oy kullanıldı.



Hamidiye mahallesinin yeni muhtarı ise Mesut Ekren oldu. Seçimlerde 916 oy alan Mesut Ekren, 826 oy alan Yavuz Arı'ya 90 oy fark atarak Muhtar seçildi.