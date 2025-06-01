Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Bursa Roman Şenliği ile Roman kültürünün coşkusu doyasıya yaşandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeşil Bursa Roman Dernekleri Federasyonu iş birliği ile ‘Bursa Roman Şenliği’ düzenlendi. Atatürk Kent Ormanı’nda gerçekleştirilen etkinliklere, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, belediye yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Renkli kıyafetler giyerek alana gelen Bursalılar, neşeli ezgiler eşliğinde doyasıya eğlenerek Roman kültürünün zenginliğini gözler önüne serdi. Şarkıcı Emre Övek’in hareketli şarkılarıyla yerinde duramayan Romanlar, gün boyu müziğe ve dansa doydu. Çocuklar da ikramların ve şişme oyun alanlarının keyfini çıkardı.

Etkinlikte konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, katılımcılara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in selamlarını iletti. Neşenin, gülümsemenin ve hayata mutlu bakabilmenin en iyi örneklerini Roman vatandaşların gösterdiğini söyleyen Direkçi, bu davranışın tüm topluma örnek olmasını diledi. Başkan Bozbey’in Roman halkına önem verdiğini vurgulayan Direkçi, "Sizlere ve tüm halkımıza dokunacak çok önemli projeler gerçekleştirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Neşenizin, renginizin ve müziğinizin hiç bitmemesini diliyorum" dedi.