Bursa Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, "Binlerce kaçak yapı var ve bayramdan sonra yıkım işlemlerine başlayacağız. Usulsüz hiçbir şeye izin vermeyeceğiz." dedi.

"USULSÜZ HİÇBİR ŞEYE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Bayramlaşma töreninde açıklamalarda bulunan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, ilçede binlerce kaçak yapının olduğunu, bayramdan sonra yıkım işlemlerine başlanacağını açıkladı.

Deviren yapıtığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Zenginliğimiz bizim birlikteliğimizden kaynaklanıyor. Gemlik insan çeşitliliği ve dinamikleriyle örnek olabilecek bir ilçe. Tarımı, turizmi ile Türkiye'ye yön verebilecek bir ilçe. Bu sorumluluğun altından ekipçe kalkacağız. Kimden gelirse gelsin inandığım değerler üzerine söylüyorum ki liyakat sahibiyse, halka hizmet noktasında çalışıyorsa başımın üzerindedir. Gemlik güçlü bir yapıya sahiptir. İstişare ve ortak akılla yönetirken, sanayicimizi de küstürmeyeceğiz. Gemlik zeytinin başkentidir. Onu korumakta bizim görevimizdir. Binlerce kaçak yapı var ve bayramdan sonra yıkım işlemlerine başlayacağız. Usulsüz hiçbir şeye izin vermeyeceğiz. Kanun nezdinde vatandaşa karşı yükümlülük getirmiyorsa vatandaşın lehine göre inisiyatif kullanacağız. Gemlik'te deprem olduğunda yüzde 40 oranında yapının yıkılacağı raporlarda gözüküyor" diyerek Gemlik'te yapılması gerekenleri aktardı.