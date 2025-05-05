

Merkez Osmangazi ilçesi Gündoğdu Mahallesi’nde imara aykırı şekilde inşa edildiği belirlenen bina, inşaat temeli ve çevre duvarı olmak üzere toplam 25 kaçak yapı yıkıldı. Kaçak yapıları mercek altına alan Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız olduğu belirlenen yapıları yıkmak için sabah erken saatlerde bölgeye gitti. Yürürlükteki kanunlar çerçevesinde hareket eden belediye ekipleri, iş makinesi ile kaçak yapıların yıkımını gerçekleştirdi. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yıkımda, kaçak yapılar kullanılamaz hale getirildi.

Yetkililer, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini vurguladı.

Kaynak: İHA