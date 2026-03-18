BUÜ Rektörlüğü Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından organize edilen törende, kadavra bağışının tıp eğitimi açısından taşıdığı hayati önem bir kez daha vurgulanırken, duygu dolu anlar yaşandı.

Törende konuşan BUÜ Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. İlker Mustafa Kafa, kadavra bağışlarının hekim yetiştirilmesinde kritik rol oynadığını belirterek, bağışçıların aileleriyle her zaman güçlü bir bağ kurduklarını ifade etti.

Kafa, 'Bugün sadece bir kadavrayı ailesine teslim etmiyoruz. Aynı zamanda tıp eğitimine yıllarca katkı sunmuş çok kıymetli bir emaneti de uğurluyoruz. Bağışçılarımız sayesinde öğrencilerimiz yalnızca anatomiyi değil, meslek etiğini ve insan bedenine duyulan saygıyı da öğreniyor' dedi.

Bağışçı Cemil Denk'in 6 yıl boyunca tıp öğrencilerinin eğitimine katkı sağladığını belirten Kafa, bu katkının ölçülemeyecek kadar değerli olduğunu dile getirdi.

Bağışçı Cemil Denk'in oğlu ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Cem Cemil Denk ise babasının kadavra bağışı kararını yıllar öncesinden aldığını söyledi. Babasının eğitime büyük önem verdiğini belirten Denk, onun vasiyetini yerine getirmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Denk, 'Babam gençlerin iyi eğitim almasını çok önemsiyordu. Sağlığın her şeyden önce geldiğine inanırdı. Bu bağış da onun eğitime verdiği değerin bir göstergesidir' diye konuştu.

1930'lu yıllarda Amasya'nın Merzifon ilçesinde dünyaya gelen Cemil Denk'in askeri kariyerinde önemli görevler üstlendiği, emekli olduktan sonra ise sivil toplum çalışmalarına ağırlık verdiği ve çok sayıda makale ile kitap kaleme aldığı öğrenildi.

Programın sonunda, tıp eğitimine yıllarca katkı sunan kadavra dualar eşliğinde ailesine teslim edildi. Üniversite yetkilileri, kadavra bağışının sadece bireysel bir tercih değil, aynı zamanda topluma bırakılan önemli bir bilimsel miras olduğuna dikkat çekti.

Cemil Denk kimdir?

Cemil Denk, eğitim hayatına Bursa Işıklar Askeri Lisesi'nde başladı. Ardından Kara Harp Okulu'ndan 1961 yılında piyade asteğmen olarak mezun oldu.

Meslek hayatı boyunca komando, paraşüt, balık adam ve özel harp eğitimleri alan Denk, Ankara Muhafız Alayı, Kayseri Hava İndirme Tugayı ve Kıbrıs Mücahit Teşkilatı gibi önemli birliklerde görev yaptı. 1993 yılında kıdemli albay rütbesiyle emekliye ayrıldı.

Emekliliğinin ardından da aktif çalışmalarını sürdüren Denk; çeşitli derneklerde yöneticilik yaptı, Atatürkçü düşünce üzerine çalışmalar yürüttü ve 200'ün üzerinde makale kaleme aldı. Aynı zamanda Atatürk, laiklik ve toplum konularını ele aldığı 7 kitabı bulunuyor.

Çevresi tarafından üretken bir yazar, iyi bir konuşmacı ve vizyon sahibi bir aydın olarak tanımlanan Cemil Denk'in; satrançla ilgilendiği, dans ettiği ve gençlik yıllarında Harbiye atletizm takımının kaptanlığını yaptığı da öğrenildi.

Hayatı boyunca hem askerlik hem de sivil yaşamda önemli katkılar sunan Cemil Denk'in, ardında fikirleriyle örnek gösterilen bir yaşam bıraktığı ifade edildi.