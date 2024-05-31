Bursa’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İnegöl’ün Hamidiye Mahallesi muhtarı Cemalettin İlgezdi son yolculuğuna uğurlandı.

Muhtarlık binasında kalp krizi geçiren İlgezdi, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. İlgezdi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenazesi ikindi namazının ardından Fatih Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye Mezarlığı’na defnedildi.

Cenazeye Kaymakam Eren Arslan, Bursa Büyükşehir Belediye Eski Başkanı Alinur Aktaş, Belediye Başkanı Alper Taban, Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, siyasi parti başkan ve yöneticileri, oda ve dernek başkanları, mahalle muhtarları ve kalabalık cemaat katıldı.