Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı Orman İşletme Müdürlüğü’ndeki boya varilinin patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yongalık Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait depoda 6 Mayıs’ta meydana gelen olayda, ağaç damgalamada kullanılan boyanın bulunduğu varil patladı. Olayda Selçuk Yılmaz, F.Y. ve A.K. çeşitli yerlerinden yanarak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, patlamanın ardından çıkan yangına müdahale etti. Yaralılar ise Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumları ciddiyetini koruyan Selçuk Yılmaz ve F.Y., ilçe hastanesindeki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne (SEAH) sevk edildi. Buradaki tedavisinin ardından Yılmaz, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Yanık Merkezi’nde tedavi altına alındı. Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin depodaki patlama anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde depodaki patlama anı yer alıyor.