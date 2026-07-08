

Kaza, gece saat 03.00 sıralarında Balıkesir-Bursa kara yolu Boğaz Mahallesi yakınlarındaki Boğaz Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Balıkesir istikametinden Bursa yönüne seyir halinde olan, 35 DE 9912 plakalı tavuk yüklü kamyon, sürücüsü Recep Sürekli'nin (33) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü ortasındaki beton bariyere şiddetle çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyon hurdaya dönerken, sürücü Recep Sürekli olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın şiddeti nedeniyle araçta bulunan tavuk etleri yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, bölge trafik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, hem sürücünün bulunduğu araç hem de yola saçılan yük nedeniyle uzun süre çalışma yürüttü.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.