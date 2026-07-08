Çelik, projenin hayata geçmesi halinde İnegöl Ovası'nın su kaynaklarının büyük zarar göreceğini belirterek, "Tarım biterse hayat biter, üretim biterse İnegöl biter" dedi.

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, yaptığı basın açıklamasında Paşa Çayırı Yaylası'nda Uludağ Gazoz tarafından açılması planlanan su kuyularının yalnızca belirli köyleri değil, tüm İnegöl Ovası'nı ilgilendiren ciddi bir çevre ve tarım sorunu olduğunu ifade etti.

"İNEGÖL TARIMININ KALBİ DURACAK"

Çelik, bölgenin Turgutalp, Fevziye, Elmaçayır, Süle, Paşaören, Kayapınar ve Doğanyurdu başta olmak üzere birçok kırsal mahallenin yaşam kaynağı olduğunu belirterek, açılması planlanan 200 metre derinliğindeki su kuyularının yer altı ve yer üstü su rezervlerini olumsuz etkileyeceğini savundu.

Söz konusu havzanın İnegöl Ovası'nı besleyen en önemli su kaynaklarından biri olduğuna dikkat çeken Çelik, "Bu proje sadece birkaç köyün değil, bütün İnegöl Ovası'nın meselesidir. Yer altı su tablalarının çökmesi ve su yataklarının yön değiştirmesi halinde tarımsal sulama kapasitesi büyük ölçüde zarar görecektir." ifadelerini kullandı.

"SUYUMUZU KAYBEDERSEK GERİ DÖNÜŞÜ OLMAZ"

İklim krizi, kuraklık ve gıda güvenliğinin her geçen gün daha büyük önem kazandığını vurgulayan Çelik, tarım arazileri ile su havzalarının korunmasının anayasal ve insani bir sorumluluk olduğunu dile getirdi.

Su kaynaklarının azalmasının yalnızca çiftçileri değil, gelecekte tüm İnegöl halkını etkileyeceğini belirten Çelik, "Suyun azalması demek, ürünlerin kuruması, çiftçinin üretim yapamaması ve vatandaşın temiz suya ulaşmakta zorluk yaşaması demektir. Tarım biterse hayat biter, üretim biterse İnegöl biter." dedi.

"PROJE DERHAL DURDURULMALI"

İnegöl Ziraat Odası olarak bölge halkının, muhtarların ve tarımsal sulama kooperatiflerinin yanında olduklarını ifade eden Sezai Çelik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kurumlara çağrıda bulundu.

Çelik, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"İnegöl'ün tarımsal geleceğini tehdit eden bu projeye onay verilmemelidir. Toprağımızın üstü, altındaki her türlü ekonomik kazançtan daha değerlidir. Bu projenin derhal ve kayıtsız şartsız durdurulmasını talep ediyoruz. Sürecin hem hukuki zeminde hem de kamuoyu nezdinde sonuna kadar takipçisi olacağız."

Kaynak: ÖZNUR DEDE