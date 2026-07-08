BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisi uygulanabileceği bildirildi.

Açıklamaya göre, Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahalleleri civarındaki muhtelif cadde ve sokaklarda 09 Temmuz 2026-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılabilecek.