Yangın, İnegöl'ün kırsal İsaören Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler ile ilgili kurumların personeli sevk edildi.

Ekipler, alevlerin büyümemesi ve çevredeki ormanlık alana yayılmaması için yoğun çalışma başlattı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları sürüyor.

Yetkililer, yangının kontrol altına alınmasının ardından çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılacağını bildirdi.