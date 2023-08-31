Osmangazi ilçesi Selamet mahallesinde ikamet eden 20 yaşındaki Görkem Özel'den ailesi 3 gündür haber alamıyordu. Görkem 3 günün sonunda bulunarak ailesine teslim edildi.

3 gün önce sabah çıktığı Selamet mahallesindeki evine bir daha dönmeyen Görkem Özel dün akşam saatlerinde bulundu.

Kayıp olduğu günler boyunca ikamet ettiği çevrede dolaştığı belirtilen ve çevredeki tanıdıklar tarafından bulunan Görkem'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Görkem'in neden evden kaçtığı ve 3 gününü nasıl geçirdiği ise henüz bilinmiyor.