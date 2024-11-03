Olay, merkez Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi'nde gerçekleşti. Gece saatlerinde, ara sokaktan hızla gelen bir otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu park halindeki birçok araca çarparak savruldu.

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Kaza anı kameraya yansırken, araç sürücüsü ise olay yerinden firar etti. Sabah olduğunda araçlarının kazaya karıştığını fark eden sürücüler tepki gösterdi.

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Polis ekiplerine ihbarda bulunan araç sahipleri güvenlik kamerasını izlediklerinde şok oldu. Polis kazaya karışan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: İHA