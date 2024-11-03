Olay, merkez Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi'nde gerçekleşti. Gece saatlerinde, ara sokaktan hızla gelen bir otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu park halindeki birçok araca çarparak savruldu.

Kaza anı kameraya yansırken, araç sürücüsü ise olay yerinden firar etti. Sabah olduğunda araçlarının kazaya karıştığını fark eden sürücüler tepki gösterdi.

Polis ekiplerine ihbarda bulunan araç sahipleri güvenlik kamerasını izlediklerinde şok oldu. Polis kazaya karışan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.