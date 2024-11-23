Bursa'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle başlayan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Kar yağışını gören bazı vatandaşlar ise o anları cep telefonuyla kayda aldı.

Yurt genelinde hava sıcaklığı düşerken, Bursa'da kent merkezine yılın ilk karı düştü. Kent merkezini beyaza bürüyen yağış sonrası bazı vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kayda. Bazı vatandaşlar ise yağışa hazırlıksız yakalanınca trafikte zor anlar yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamalarına göre, yağışların yarın da devam edeceği öngörülüyor.

Kaynak: İHA