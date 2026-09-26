Çalışmalar kapsamında incir, incir yaprağı, zeytin, zeytinyağı ve zeytin yaprağının fenolik bileşikleri, yağ asidi profilleri, vitamin ve mineral değerleri, lif içerikleri, antioksidan kapasiteleri ve biyoyararlanım özellikleri araştırılıp, hasat, kurutma, işleme ve saklama yöntemlerinin doğal bileşenler üzerindeki etkileri de karşılaştırılacak.

"İncir ve zeytinin biyolojik değeri moleküler düzeyde araştırılacak"

Çalışma ile ilgili bilgi veren Karya Farma HBX Ar-Ge Academy Kurucusu Hakan Başlık, "İncir; doğal karbonhidratlar, diyet lifi, potasyum, kalsiyum, magnezyum ve çeşitli fenolik bileşikler açısından öne çıkıyor. Zeytin ve zeytinyağı ise oleik asit yönünden zengin yapısıyla dikkat çekiyor. Zeytin ile zeytin yaprağında bulunan oleuropein ve hidroksitirozol gibi bileşikler de bilimsel çalışmaların önemli araştırma konuları arasında bulunuyor" diyerek bu çalışmada incir ve zeytinin Karya coğrafyasındaki tarihsel yolculuğunun da ele alınacağını kaydetti.

Başlık, "Çalışmaları yaparken aynı zamanda kutsal meyve olarak bilinen incir ve zeytinin tarihsel sürecini de bakıyoruz. MÖ 334’te Alinda’da buluşan Kraliçe Ada ile Büyük İskender’in, dönemin Karya sofra kültürünün temel ürünleri arasında bulunan incir ve zeytini tüketmiş olmaları kuvvetle muhtemel görülüyor. Antik çağlarda beslenme, ticaret ve günlük yaşamın önemli parçaları olan bu iki kadim ürün, bugün aynı coğrafyada modern laboratuvar yöntemleriyle yeniden araştırılıyor" dedi.

İncir ve zeytinin, kutsal kitaplarda da adından söz edildiğini, Kur’an-ı Kerim’de Tin Suresi’nde iki ürüne birlikte yer verildiğini kaydeden Karya Farma HBX Ar-Ge Academy Kurucusu Hakan Başlık , "İncir ve zeytin, Aydın’ın ekonomik değerleri olmanın ötesinde insanlık tarihine eşlik etmiş iki kadim üründür. Kutsal metinlerdeki yerlerini ve antik çağlardan günümüze ulaşan kullanımlarını, modern bilimsel yöntemlerle araştırılması gereken tarihsel birikim olarak görüyoruz" dedi.

"18 spesifik stratejik patentlik birikim, yeni araştırmalara yön verecek"

Bugüne kadar yaptıkları çalışmalarda elde ettikleri 18 spesifik stratejik patentten oluşan bilimsel birikimleri ile incir ve zeytini moleküler düzeyde incelemeyi, biyoaktif bileşenlerini belirlemeyi ve elde edilen verileri güvenli, standardize edilebilir yenilikçi ürünlere dönüştürmeyi hedeflediklerini kaydeden Başlık, "Aydın inciri ve zeytini için bölgesel bir bilimsel veri tabanı oluşturarak yerel değerlerimizi uluslararası araştırma dünyasına taşımak istiyoruz. Araştırmalardan elde edilecek verilerin gıda, fonksiyonel ürün, kozmetik ve biyoteknoloji alanlarında geliştirilecek prototiplere kaynak oluşturmasını hedefliyoruz" dedi.