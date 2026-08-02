Bursa Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanması ve suçun önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında, uyuşturucu veya uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 23 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan C.Ç., kasten öldürme suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan F.K., herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.E. ile Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan İ.S. yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kamu düzeninin korunması, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İHA