İlk yangın, merkez Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi’nde bulunan otluk alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında otluk alanda zarar oluştu.



Bir diğer yangın ise Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun Gemlik-Orhangazi arasındaki İstanbul istikametinde meydana geldi. Yol kenarındaki otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle bölgede kısa süreli tedbir alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.