Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi Uludağ Üniversitesi KYK kız öğrenci yurdunun yemekhane bölümünde meydana geldi.

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Edinilen bilgiye göre, elektrik panosundan çıkan dumanlar görevliler tarafından fark edilince 112 ekiplerine bilgi verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

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Ekiplerin küçük çaplı yangına müdahalesi sonrası kontrol altına alınan alevler, öğrencilere panik dolu anlar yaşattı.
Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA