Kaza, Orhaneli yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik kazasında üç araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu ve takla attı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olup olmadığına ilişkin inceleme başlatılırken, ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.