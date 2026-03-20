Sabahın erken saatlerinden itibaren Ulu Cami'ye gelen vatandaşlar, kısa sürede caminin içini doldurdu. Yoğunluk nedeniyle içeride yer bulamayan çok sayıda kişi, yağmura rağmen ibadetlerini avluda gerçekleştirdi. Yağışlı havaya aldırış etmeyen vatandaşlar, bayram namazını birlikte kılmanın huzurunu yaşarken, ortaya birlik ve beraberlik görüntüleri çıktı. Avluda saf tutan cemaat, yağmur altında dualar ederek bayram coşkusunu paylaştı.

Emir Sultan, Murad Hüdavendigar, Yeşil ve Mihraplı gibi kentin büyük ve tarihi camileri de bayram namazında dolup taşarken, vatandaşlar bayramın manevi atmosferini hep birlikte yaşadı.